Суд решит | Покупка дорогих вещей для себя важнее образования дочери?

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Истец требует взыскать с матери деньги, которые отец давал маме на обучение. Считает, что мать потратила их на собственные нужды и свою красивую жизнь, а теперь отказывается оплачивать обучение дочери. Ответчик иск не признает. Считает дочь разбалованной и меркантильной.

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