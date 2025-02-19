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Суд решит | Покупка дорогих вещей для себя важнее образования дочери?
19.02.2025
Истец требует взыскать с матери деньги, которые отец давал маме на обучение. Считает, что мать потратила их на собственные нужды и свою красивую жизнь, а теперь отказывается оплачивать обучение дочери. Ответчик иск не признает. Считает дочь разбалованной и меркантильной.
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Суд решит | Покупка дорогих вещей для себя важнее образования дочери?
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