Суд решит | Полетела на отдых по системе "Фортуна", но фарт обошел стороной 30.01.2025

Отправляясь в отпуск истец никак не ожидала, что чистота в отеле будет стоить ей семейного счастья. Истец купила дорогую туристическую путевку, но вместо впечатлений от проживания в пятизвездочном отеле привезла домой воспоминания об отравлении. Требует возместить стоимость тура. Ответчик с иском не согласен. Он выполнил все, что прописано в договоре оказания туристических услуг.