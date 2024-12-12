Суд решит | Пошел против последней воли 12.12.2024

Истец вернулся в отчий дом через 20 лет и обнаружил там нового хозяина. Требует освободить земельный участок и снести все новые постройки! Ответчик иск не признает: считает, что участок принадлежит ему на законных основаниях.