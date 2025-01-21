Суд решит | Потребительский экстремизм или услуги, опасные для жизни? 21.01.2025

Почему молодая мама 5 раза приводила ребенка в детский центр, но не заплатила ни разу? Истец утверждает, что их игровой клуб стал жертвой потребительского экстремизма, требует оплаты по счетам. Ответчик с иском не согласна. Молодая мама уверена в том, что ее ребенок чуть не погиб в развлекательном центре, поэтому оплачивать услуги истца она не обязана.