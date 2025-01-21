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Суд решит | Потребительский экстремизм или услуги, опасные для жизни?
21.01.2025
Почему молодая мама 5 раза приводила ребенка в детский центр, но не заплатила ни разу? Истец утверждает, что их игровой клуб стал жертвой потребительского экстремизма, требует оплаты по счетам. Ответчик с иском не согласна. Молодая мама уверена в том, что ее ребенок чуть не погиб в развлекательном центре, поэтому оплачивать услуги истца она не обязана.
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