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Суд решит | Проиграл семейное счастье

22.01.2025

Бывший муж проиграл в букмекерской конторе все имущество, а потом довел ее до больницы. Требует возместить пережитые страдания. Ответчик против. Уверен, что при разводе сполна рассчитался с бывшей супругой, а все страдания компенсировал подаренной квартирой. Можно ли взыскать моральный вред за разрушенное семейное счастье?

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Суд решит | Проиграл семейное счастье

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