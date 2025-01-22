Суд решит | Проиграл семейное счастье 22.01.2025

Бывший муж проиграл в букмекерской конторе все имущество, а потом довел ее до больницы. Требует возместить пережитые страдания. Ответчик против. Уверен, что при разводе сполна рассчитался с бывшей супругой, а все страдания компенсировал подаренной квартирой. Можно ли взыскать моральный вред за разрушенное семейное счастье?