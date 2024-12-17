Суд решит | Рыбьи головы и испорченный банкет 17.12.2024

Истец требует вернуть деньги за испорченный банкет. Утверждает, что блюда не соответствовали фотографиям на сайте. Ответчик с иском не согласна: рыбьи головы - это авторские блюда и они всегда получаются по-разному. Деньги возвращать отказывается.