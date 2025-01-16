Суд решит | Стала жертвой альфонса 16.01.2025

Кто должен оплачивать романтические встречи женщины с молодым парнем? Поиск молодого бойфренда закончился разбитым сердцем и пустым кошельком. Истец познакомилась с молодым человеком в интернете и стала жертвой альфонса. Требует вернуть деньги, потраченные на романтические встречи Ответчик иск не признает, он уверен, что в 21 веке мужчина не обязан платить по счетам.