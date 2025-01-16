RU
BY
ENG

3.41 RUB

3.42 USD

3.56 EUR

Поиск
НовостиПрограмма ТВТелешоуВидеогалерея
Онлайн-вещание

Минск

Логотип
Здорово здоровым бытьБлиже некудаОдин деньСила верыБелорусская суперженщинаЗдоровьеСмысл жизниІснасцьМаршрут построенДачаДело жизни. ВоенпромМесто для жизниАрсенал РодиныКонтроль качестваТвой городТехнополисСуд решит

Суд решит | Стала жертвой альфонса

16.01.2025

Кто должен оплачивать романтические встречи женщины с молодым парнем? Поиск молодого бойфренда закончился разбитым сердцем и пустым кошельком. Истец познакомилась с молодым человеком в интернете и стала жертвой альфонса. Требует вернуть деньги, потраченные на романтические встречи Ответчик иск не признает, он уверен, что в 21 веке мужчина не обязан платить по счетам.

Выпуски

20 видео

Суд решит | Стала жертвой альфонса

Похожие программы