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Суд решит | Требует от дочери оплату комнаты

19.12.2024

Истец требует расторгнуть договор найма и взыскать задолженность по аренде. Ответчик иск не признает и утверждает, что истец является ее биологическим отцом. А аренду она перестала платить из-за стресса и увольнения с работы.

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Суд решит | Требует от дочери оплату комнаты