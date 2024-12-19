Суд решит | Требует от дочери оплату комнаты 19.12.2024

Истец требует расторгнуть договор найма и взыскать задолженность по аренде. Ответчик иск не признает и утверждает, что истец является ее биологическим отцом. А аренду она перестала платить из-за стресса и увольнения с работы.