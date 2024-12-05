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Суд решит | Царапины на машине разорвали дружбу

05.12.2024

Истец утверждает, что подруга поцарапала её машину и требует вернуть деньги за ущерб. Ответчик отрицает вину и утверждает, что вернула машину в целости.

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Суд решит | Царапины на машине разорвали дружбу