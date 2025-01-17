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Суд решит | Убила все живое!

17.01.2025

Строительный бум на соседней площадке привел к гибели редких цветов. Кто возместит ущерб за испорченную клумбу? Истец требует снести возведенную ответчиком постройку и возместить ущерб за погубленные во время строительства цветы. Ответчик иск не признает. Она уверена, что соседка сама разрешила строить и сарай находится в границах ее собственности, а гибель цветов – нелепая случайность.

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Суд решит | Убила все живое!

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