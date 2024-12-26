Суд решит | Украденный Новый год 26.12.2024

Новогодний вечер обернулся судебными тяжбами. Истец требует вернуть деньги за испорченный праздник. Утверждает, что Дед Мороз исчез вместе с подарками через пять минут после начала торжества. Ответчик с иском не согласен. Утверждает, что виной всему гости, которые вели себя некультурно и напугали сказочного героя. Почему сказочный герой в спешке покинул праздник и кто в этом виноват?