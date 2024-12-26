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Суд решит | Украденный Новый год

26.12.2024

Новогодний вечер обернулся судебными тяжбами. Истец требует вернуть деньги за испорченный праздник. Утверждает, что Дед Мороз исчез вместе с подарками через пять минут после начала торжества. Ответчик с иском не согласен. Утверждает, что виной всему гости, которые вели себя некультурно и напугали сказочного героя. Почему сказочный герой в спешке покинул праздник и кто в этом виноват?

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Суд решит | Украденный Новый год