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Суд решит | Украденный Новый год
26.12.2024
Новогодний вечер обернулся судебными тяжбами. Истец требует вернуть деньги за испорченный праздник. Утверждает, что Дед Мороз исчез вместе с подарками через пять минут после начала торжества. Ответчик с иском не согласен. Утверждает, что виной всему гости, которые вели себя некультурно и напугали сказочного героя. Почему сказочный герой в спешке покинул праздник и кто в этом виноват?
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