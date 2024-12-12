Суд решит | Устроил жене проверку на верность 12.12.2024

Профессиональный обольститель! Супруг устроил жене проверку на верность, а после отказался оплачивать услуги специалиста. Истец требует возместить 4 тысячи рублей за проделанную работу! Ответчик против: считает, проверка не удалась, а, значит, и платить ничего не должен.