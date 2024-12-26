Суд решит | Увольнение ради жизни матери 26.12.2024

Постоянный уход. Почему болезнь матери не оказалась весомым поводом для увольнения? Из-за болезни матери истец вынужден переехать в другой город. Утверждает, что новые обстоятельства не позволяют ему вовремя приезжать на работу. Просит расторгнуть трудовой контракт по соглашению сторон. Ответчик расставаться с ценными кадрами не намерен. Утверждает, что болезнь матери не является уважительной причиной для увольнения.