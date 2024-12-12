Суд решит | Узнал, что содержал не своего ребенка 12.12.2024

Истец исправно выполнял родительский долг после развода, но узнал, что сын - не родной. Требует вернуть деньги, потраченные на подарки для чужого ребенка! Ответчик с иском не согласна: утверждает, что бывший супруг знал и о ее неверности, и о лже отцовстве.