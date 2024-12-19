Суд решит | Возвел чужие стены на свои деньги 19.12.2024

Истец требует возмещения 350,500 рублей за строительство дома для двух семей. Ответчик против. Она утверждает, что строительство дома на ее участке было доброй инициативой истца и она не обязана ничего оплачивать.