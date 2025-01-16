Суд решит | Заборные войны на даче 16.01.2025

Истец требует снести забор, который сосед воздвиг у себя на участке. Трехметровая стена превратила ее жизнь в кошмар. Ответчик уверен, что соседка за этот забор еще спасибо скажет, ведь в случае апокалипсиса его крепость спасет все садовое товарищество. Обяжет ли суд снести трехметровый забор и огромную башню?