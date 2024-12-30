Суд решит | Заменила окна и требует изъять собак 30.12.2024

Истец уверяет, что из-за постоянного воя собак ей пришлось поменять окна. Требует возместить деньги за их установку окон и изъять собак у соседа. Сосед с иском не согласен: собаки тихие и хорошо досмотрены, а причина иска - месть.