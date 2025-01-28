Суд решит | Заработал на погребении отца 28.01.2025

Кто обязан доплачивать за похороны повышенного комфорта? Истец требует у сестры возместить ему половину потраченных денег на роскошные похороны их отца. Утверждает, что организовал погребение с учетом пожеланий усопшего. Ответчик против. Считает, что брат-бизнесмен нажился на горе семьи и воспользовался похоронами в корыстных целях.