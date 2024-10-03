Сытный юбилей... Гостья обошлась имениннице в круглую сумму 03.10.2024

Истец требует от подруги вернуть 490 рублей за счёт в ресторане. Ответчик платить отказывается - на юбилей она пришла с подарком и думала, что банкет - за счет именинницы.