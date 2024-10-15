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"Таксидермия"
15.10.2024
Бывший муж- таксидермист превратил общую жилплощадь в рабочую студию. Мертвые животные в качестве соседей не устраивают истца - она требует передать ей долю квартиры, принадлежащую бывшему супругу. Ответчик против: уверен, что его хобби никак не мешает спокойной жизни истца.
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