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"Таксидермия"

15.10.2024

Бывший муж- таксидермист превратил общую жилплощадь в рабочую студию. Мертвые животные в качестве соседей не устраивают истца - она требует передать ей долю квартиры, принадлежащую бывшему супругу. Ответчик против: уверен, что его хобби никак не мешает спокойной жизни истца.

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"Таксидермия"