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Тату за еду!
27.09.2024
Аттракцион невиданной щедрости закончился раньше времени. Ресторан обещал год бесплатных ужинов, но "передумал" через два месяца. Истец требует выполнить заявленные условия акции и выплатить моральный ущерб. Ответчик с требованиями не согласен: убежден, что гость исчерпал лимит бесплатных ужинов.
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