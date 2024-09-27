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Тату за еду!

27.09.2024

Аттракцион невиданной щедрости закончился раньше времени. Ресторан обещал год бесплатных ужинов, но "передумал" через два месяца. Истец требует выполнить заявленные условия акции и выплатить моральный ущерб. Ответчик с требованиями не согласен: убежден, что гость исчерпал лимит бесплатных ужинов.

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Тату за еду!