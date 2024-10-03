Тайный жилец 03.10.2024

Огромный счет за коммунальные услуги вызвал недоумение истца и вопросы к ответчику. Ответчик с иском не согласна, уверяет, что появлялась в квартире пару раз. А в огромных коммунальных платежах виноват муж истца. Именно он без ведома супруги поселил в квартиру коллегу.