Требует от жены вернуть деньги за свадьбу 26.09.2024

Сказав "Да" во время официального бракосочетания в ЗАГСе, девушка бросила новоиспеченного мужа, сбежав от него в разгар свадебного торжества. Не выдержав публичного позора, молодой человек подал судебный иск. Требует возместить 4 тысячи 500 рублей, за понесенные им расходы на несостоявшуюся свадьбу. Ответчик с иском не согласна: считает, что их брак потерпел фиаско исключительно из- за любвеобильности мужа.