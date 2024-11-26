3.42 RUB
3.38 USD
3.57 EUR
Убийственный дизайн-проект
26.11.2024
Истец заказал дизайн-проект, а после ремонта чуть не лишился и жизни и квартиры. Требует вернуть деньги за услуги горе-дизайнера и возместить моральный вред за пережитые страдания! Ответчик против: уверена, выполнила работу качественно, а истец сам виноват в своих бедах!
Выпуски
20 видео
Убийственный дизайн-проект26.11.2024
Мусорный инцидент26.11.2024
Хотела заботы, а получила голод26.11.2024
Репетитор увел жену и неплохо заработал12.11.2024
Расплата за ошибки матери12.11.2024
Пластика любви12.11.2024
Наследие двоеженца29.10.2024
Хотел жить в тепле, а в итоге - в воде29.10.2024
Как кошка с собакой29.10.2024
Разбитое колье и отношения с девушкой24.10.2024
Потребительский экстремизм или неуклюжесть?24.10.2024
Прошла модное обучение и лишилась бизнеса24.10.2024
Болезнь есть, а страховки нет22.10.2024
Два брата и одна квартира22.10.2024
Опороченная фамилия22.10.2024
Поврежденное авто18.10.2024
Входная дверь "не в ту сторону"18.10.2024
Была ли шуба натуральной?!18.10.2024
"Черная магия оказалась светлой"15.10.2024
"Таксидермия"15.10.2024