Убийственный дизайн-проект 26.11.2024

Истец заказал дизайн-проект, а после ремонта чуть не лишился и жизни и квартиры. Требует вернуть деньги за услуги горе-дизайнера и возместить моральный вред за пережитые страдания! Ответчик против: уверена, выполнила работу качественно, а истец сам виноват в своих бедах!