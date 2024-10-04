Угробила квартиру и отказалась платить 04.10.2024

Феншуй в стенах "однушки"! После съезда арендатора истец недосчитался денег и... дверей. Требует от бывшей квартирантки погасить долг за 2 месяца проживания и вернуть комнате прежний вид. Ответчик с претензиями не согласна. Утверждает, что истец сам просил сделать ремонт в счет арендной платы.