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Угробила квартиру и отказалась платить

04.10.2024

Феншуй в стенах "однушки"! После съезда арендатора истец недосчитался денег и... дверей. Требует от бывшей квартирантки погасить долг за 2 месяца проживания и вернуть комнате прежний вид. Ответчик с претензиями не согласна. Утверждает, что истец сам просил сделать ремонт в счет арендной платы.

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Угробила квартиру и отказалась платить