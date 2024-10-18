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Входная дверь "не в ту сторону"

18.10.2024

Входная дверь оказалась повреждённой. Истец утверждает, что всему виной сосед, который её повредил. Ответчик не согласен, потому что открытие двери наружу согласовано.

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Входная дверь "не в ту сторону"