Восточная "сказка". Почему экзотический отпуск пришелся туристу не по вкусу? 03.10.2024

Вместо моря и кебаба - озеро и пирожки с червями. Истец требует вернуть деньги за испорченный отпуск. Утверждает, что восточный отдых представляла иначе. Ответчик не согласна - уверена, что условия договора выполнены. Тур полностью соответствовал пожеланиям истца.