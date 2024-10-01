Жена требует от бывшего мужа оплаты "услуг" жены 01.10.2024

История современной Золушки! Истец требует от бывшего супруга возместить "услуги жены". Утверждает, что мужчина 20 лет использовал ее в качестве домработницы и няни. Ответчик против: уверен, что во время брака сполна оплачивал жене выполнение всех женских обязанностей.