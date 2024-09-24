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Жил в президентском номере, а потом подал в суд
24.09.2024
По стечению обстоятельств, коллегам по командировке пришлось уживаться в номере с одной кроватью. Узнав об этом из соцсетей, жена истца ушла от него. Мужчина подал иск, с требованием предоставить документы свидетельствующие о том, что он жил в одном номере с коллегой по причине отсутствия иных вариантов; а также, возместить ему моральный вред в размере 6 тысяч рублей за разрушенный брак. Ответчик свою вину отрицает: готова доказать, что подозрения супруги истца не так уж и беспочвенны!
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