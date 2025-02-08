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Борьба с глобальным потеплением| Жизнь на Марсе| Как инопланетяне узнают о жизни на Земле?

08.02.2025

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Борьба с глобальным потеплением| Жизнь на Марсе| Как инопланетяне узнают о жизни на Земле?

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