Экзоскелет для пианистов | Музыка грибов |Проблемы с рекламой Google |120 дней под водой 01.02.2025

Смотрите в этом выпуске: 00:11 — Японские учёные создали экзоскелет, увеличивающий скорость игры на фортепиано. 01:23 — Грибы играют на музыкальных инструментах благодаря новым технологиям. 02:35 — Немец провел 120 дней под водой и попал в Книгу рекордов Гиннесса. 03:48 — Google наказывает пользователей за блокировку рекламы.