Побег обезьян в США | The Beatles снова в центре внимания | Роль сусликов в экосистеме 16.11.2024

Смотрите в этом выпуске: - В США из лаборатории сбежали 40 подопытных обезьян. - Последнюю песню The Beatles номинировали на "Грэмми". - Суслики помогли восстановить природу после извержения вулкана Сент-Хеленс.