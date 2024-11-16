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Побег обезьян в США | The Beatles снова в центре внимания | Роль сусликов в экосистеме
16.11.2024
Смотрите в этом выпуске: - В США из лаборатории сбежали 40 подопытных обезьян. - Последнюю песню The Beatles номинировали на "Грэмми". - Суслики помогли восстановить природу после извержения вулкана Сент-Хеленс.
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