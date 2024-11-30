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Прививка от комара | Красота спасет мир | Антирейтинг автомобилей | Технополис
30.11.2024
Смотрите в этом выпуске: - Комары - несмотря на свои небольшие размеры, эти насекомые не первый год возглавляют список самых смертоносных для человека существ - Израильские ученые выяснили, что стремление улучшить свою внешность, будь то в социальных сетях или реальности, делает людей добрее - Эксперты портала IC Cars представили топ автомобильных брендов, которые лидируют по количеству летальных случаев во время аварий
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