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Ракеты вместо самолетов | Колонии бактерий в пустыне | Стойкость древесины в космосе
23.11.2024
Смотрите в этом выпуске: — Ракеты вместо пассажирских самолётов. — Колонии бактерий обнаружили в сложных для жизни условиях. — Стойкость древесины в открытом космосе проверят японские ученые.
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