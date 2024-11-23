Ракеты вместо самолетов | Колонии бактерий в пустыне | Стойкость древесины в космосе 23.11.2024

Смотрите в этом выпуске: — Ракеты вместо пассажирских самолётов. — Колонии бактерий обнаружили в сложных для жизни условиях. — Стойкость древесины в открытом космосе проверят японские ученые.