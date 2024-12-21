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Технополис | Атака мошенников на смартфоны | Специальный чип от храпа | Влияние гирлянд на сон?

21.12.2024

- Более чем в полтора раза чаще атаковали мошенники смартфоны белорусских пользователей в этом году - Британские учёные разработали специальный чип от храпа - Яркие мигающие огоньки плохо влияют на гигиену сна

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Технополис | Атака мошенников на смартфоны | Специальный чип от храпа | Влияние гирлянд на сон?