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Технополис | Атака мошенников на смартфоны | Специальный чип от храпа | Влияние гирлянд на сон?
21.12.2024
- Более чем в полтора раза чаще атаковали мошенники смартфоны белорусских пользователей в этом году - Британские учёные разработали специальный чип от храпа - Яркие мигающие огоньки плохо влияют на гигиену сна
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