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Технополис | Борьба с искусственным интеллектом | Кунг-фу бот: роботы захватят планету?

08.03.2025

- В интернете появилась видеоигра, в которой нужно убедить агрессивно настроенный искусственный интеллект не уничтожать человечество - Китайские инженеры научили электронного гуманоида боевым искусствам - На выставке MWC 2025 в Барселоне американцы представили смартфон, который изучает образ жизни пользователя - Как познакомиться с помощью робота-игрушки?

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Технополис | Борьба с искусственным интеллектом | Кунг-фу бот: роботы захватят планету?

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