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Технополис | Google изменила цвет логотипа YouTube | Гора в Новой Зеландии - живое существо
22.02.2025
- Google изменила цвет фирменного логотипа YouTube - Парламент Новой Зеландии официально признал одну из гор на острове живым существом - Американские учёные предложили необычный способ борьбы с глобальным потеплением - Ученые Калифорнийского университета обнаружили, что улыбка помогает легче переносить физическую боль
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Технополис | Google изменила цвет логотипа YouTube | Гора в Новой Зеландии - живое существо
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