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Технополис | Новые спутники Сатурна | Экранопланы снова в моде | Стандарты красоты среди собак

15.03.2025

- 128 новых спутников обнаружили у Сатурна астрономы Тайваньского научно-исследовательского института - Фондовые рынки и курсы криптовалют лихорадят из-за неопределенной геополитической ситуации - Американские инженеры продолжают возрождать технологии предков - Британские учёные выяснили, какая порода собак самая красивая с точки зрения науки

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Технополис | Новые спутники Сатурна | Экранопланы снова в моде | Стандарты красоты среди собак

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