Технополис | Погода в доме 2025 | Глобальная война или новая пандемия? | Такси в новогоднюю ночь 28.12.2024

- Американские климатологи прогнозируют сразу несколько глобальных природных катастроф в следующем 2025-ом году - В 2025-м, по мнению Гейтса, мир может столкнуться с двумя главными угрозами - глобальной войной или новой пандемией - Во сколько лучше вызывать такси в новогоднюю ночь, чтобы не переплатить и не долго ждать