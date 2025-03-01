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Технополис | Проблемы слуха из-за наушников | Роботы будущего | Мыши спасатели | Полет аэромобиля
01.03.2025
- Наушники с функцией шумоподавления могут привести к проблемам со слухом - Датские учёные обнаружили, что на поверхности ледников Гренландии растут микроскопические водоросли - Мыши умеют оказывать первую помощь сородичам - Робот NEO Gamma умеет убираться, стирать, готовить кофе и общаться с людьми благодаря встроенной языковой модели - Американская компания Alef Aeronautics провела тестовый полет электрического аэромобиля Model A с вертикальным взлётом на общественных дорогах Калифорнии
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Технополис | Проблемы слуха из-за наушников | Роботы будущего | Мыши спасатели | Полет аэромобиля
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