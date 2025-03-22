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Технополис | Программисты больше не нужны? | Гуманоид отправится на Марс | Жизнь с титановым сердцем 22.03.2025

- Первым относительно разумным представителем человечества на Марсе будет гуманоидный робот Оптимус - Профессия программист станет неактуальной через год - Ностальгировать полезно. Это выяснили американские учёные вместе с коллегами из Японии - В Австралии мужчина прожил больше ста дней с титановым сердцем после трансплантации

Технополис | Программисты больше не нужны? | Гуманоид отправится на Марс | Жизнь с титановым сердцем

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