3.66 BYN
3.13 BYN
3.39 BYN
Технополис | Программисты больше не нужны? | Гуманоид отправится на Марс | Жизнь с титановым сердцем
22.03.2025
- Первым относительно разумным представителем человечества на Марсе будет гуманоидный робот Оптимус - Профессия программист станет неактуальной через год - Ностальгировать полезно. Это выяснили американские учёные вместе с коллегами из Японии - В Австралии мужчина прожил больше ста дней с титановым сердцем после трансплантации
Выпуски
20 видео
Технополис | Программисты больше не нужны? | Гуманоид отправится на Марс | Жизнь с титановым сердцем22.03.2025
Технополис | Новые спутники Сатурна | Экранопланы снова в моде | Стандарты красоты среди собак15.03.2025
Технополис | Борьба с искусственным интеллектом | Кунг-фу бот: роботы захватят планету?08.03.2025
Технополис | Проблемы слуха из-за наушников | Роботы будущего | Мыши спасатели | Полет аэромобиля01.03.2025
Технополис | Google изменила цвет логотипа YouTube | Гора в Новой Зеландии - живое существо22.02.2025
Технополис | Самое длинное тюремное заключение | Падение космического мусора15.02.2025
Борьба с глобальным потеплением| Жизнь на Марсе| Как инопланетяне узнают о жизни на Земле?08.02.2025
Экзоскелет для пианистов | Музыка грибов |Проблемы с рекламой Google |120 дней под водой01.02.2025
Технополис | Зараженные вирусами гаджеты | Лучшая модель электрички | Робот vs Человек25.01.2025
Технополис | Самый дорогой город в истории18.01.2025
Технополис | Технологические тренды: выставка в Лас-Вегасе, 5G, сон и искусственный интеллект11.01.2025
Технополис | Роботы-любовники | Робопсы нового поколения | Китайские поезда | Будущее автопрома04.01.2025
Технополис | Погода в доме 2025 | Глобальная война или новая пандемия? | Такси в новогоднюю ночь28.12.2024
Технополис | Атака мошенников на смартфоны | Специальный чип от храпа | Влияние гирлянд на сон?21.12.2024
Технополис | Самые верные породы собак | 4-дневная рабочая неделя | Кто создал коронавирус?14.12.2024
Технополис | Мощнейшие космические лучи | Новый метод лечения паралича | Нейросети нового поколения07.12.2024
Технополис | Прививка от комара | Красота спасет мир | Антирейтинг автомобилей30.11.2024
Технополис | Ракеты вместо самолетов | Колонии бактерий в пустыне | Стойкость древесины в космосе23.11.2024
Технополис | Побег обезьян в США | The Beatles снова в центре внимания | Роль сусликов в экосистеме16.11.2024
Технополис | Смог в Пакистане | Фитнес-браслет раскрыл маршруты политиков | Когда отменят роуминг?09.11.2024
Технополис | Программисты больше не нужны? | Гуманоид отправится на Марс | Жизнь с титановым сердцем
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d4f2d945-a1c7-4b14-9d06-465f7dc0a055/conversions/d64da0d4-09fa-44f2-a657-4d9c80735a7f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d4f2d945-a1c7-4b14-9d06-465f7dc0a055/conversions/d64da0d4-09fa-44f2-a657-4d9c80735a7f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d4f2d945-a1c7-4b14-9d06-465f7dc0a055/conversions/d64da0d4-09fa-44f2-a657-4d9c80735a7f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d4f2d945-a1c7-4b14-9d06-465f7dc0a055/conversions/d64da0d4-09fa-44f2-a657-4d9c80735a7f-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.by- Первым относительно разумным представителем человечества на Марсе будет гуманоидный робот Оптимус - Профессия программист станет неактуальной через год - Ностальгировать полезно. Это выяснили американские учёные вместе с коллегами из Японии - В Австралии мужчина прожил больше ста дней с титановым сердцем после трансплантации