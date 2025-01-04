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Технополис | Роботы-любовники | Робопсы нового поколения | Китайские поезда | Будущее автопрома

04.01.2025

- 2025 станет годом робота-любовника - Робособака - друг человека - Самый быстрый коммерческий пассажирский поезд в мире испытали в Китае - Мартин Энди Палмер призвал европейские автобренды копировать китайцев, если они хотят их догнать

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Технополис | Роботы-любовники | Робопсы нового поколения | Китайские поезда | Будущее автопрома