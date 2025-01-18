Технополис | Самый дорогой город в истории

Японский город будущего откроет двери для первых жителей осенью этого года. Расположенный у подножия прекрасной горы Фуди в Японии, Вовин Сити это больше, чем просто место для жизни, работы и развлечении - это место, где люди могут изобретать и разрабатывать всевозможные новые продукты и идеи.
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