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Технополис | Самый дорогой город в истории

18.01.2025

Японский город будущего откроет двери для первых жителей осенью этого года. Расположенный у подножия прекрасной горы Фуди в Японии, Вовин Сити это больше, чем просто место для жизни, работы и развлечении - это место, где люди могут изобретать и разрабатывать всевозможные новые продукты и идеи.

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17 видео

Технополис | Самый дорогой город в истории

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