Технополис | Технологические тренды: выставка в Лас-Вегасе, 5G, сон и искусственный интеллект 11.01.2025

- Ежегодная выставка потребительской электроники прошла в американском Лас-Вегасе - Уровень излучения 5G-смартфонов в очередной раз измерили учёные - Очередной полезный эффект сна, который может иметь решающее значение для психического здоровья, обнаружили британские учёные - Китайские банки массово отказываются от сотрудников отдела кадров в пользу искусственного интеллекта