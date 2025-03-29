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Умер самый умный шимпанзе | Алмазы из космоса | Cоветы для повышения счастья. Технополис Смотрите в этом выпуске: — В США скончался самый умный шимпанзе, освоивший язык жестов и видеоигры. — Британская компания планирует выращивать алмазы в космосе — Совместный приём пищи с близкими людьми значительно повышает уровень счастья. — Соцсети превращают дружбу в утомительный труд.

Технополис | Умер самый умный шимпанзе | Алмазы из космоса | Cоветы для повышения счастья

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