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Технополис | Зараженные вирусами гаджеты | Лучшая модель электрички | Робот vs Человек

25.01.2025

- Зараженные вирусами гаджеты нашли на маркетплейсах - Марафон, в котором будут соревноваться люди с человекоподобными роботами, пройдёт в Китае - Организаторы Australian Open вынуждены показывать на ютюбе матчи, заменяя игроков на мультяшек - Эксперты из Норвегии протестировали 24 популярные модели электричек на дальность хода

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Технополис | Зараженные вирусами гаджеты | Лучшая модель электрички | Робот vs Человек

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