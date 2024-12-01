Минск - Мурманск: долгосрочное взаимодействие | Новогодние локации | Кофе по-восточному | Твой город 01.12.2024

О самом важном в жизни Минска за 15 минут. Премьеры и мега-события - в проекте "Твой город". - Побратимское сотрудничество с Мурманском. - Декабрь перевернул календарь и минчане начали менять осенний декор на предновогодний. - Рубрика "Новости на ходу": самые яркие и необычные новогодние локации "Твоего города". - Кофе по-восточному.