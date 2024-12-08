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Обновления в Минском метрополитене | Сотрудничество с Казанью |Новогодние локации

08.12.2024

О самом важном в жизни Минска за 15 минут. Премьеры и мега-события — в проекте "Твой город"

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Обновления в Минском метрополитене | Сотрудничество с Казанью |Новогодние локации