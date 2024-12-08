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Обновления в Минском метрополитене | Сотрудничество с Казанью |Новогодние локации
08.12.2024
О самом важном в жизни Минска за 15 минут. Премьеры и мега-события — в проекте "Твой город"
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Обновления в Минском метрополитене | Сотрудничество с Казанью |Новогодние локации08.12.2024
Минск - Мурманск: долгосрочное взаимодействие | Новогодние локации | Кофе по-восточному | Твой город01.12.2024
Лучший молодой специалист Минска | Национальный детский технопарк | Новогодняя атмосфера24.11.2024
Национальная библиотека Беларуси | Утка, покорившая Минск | Как готовят дороги к зиме?17.11.2024
Городская ратуша | Новый самый большой в Беларуси бассейн | Апгрейд Парка Горького10.11.2024
Театральный Минск | Интерьеры города | Дворец Республики03.11.2024
Лидеры легкой промышленности Минска | Новые объекты для отдыха в Лошицком парке27.10.2024
Минский технопарк | Брутальный репортаж о папах твоего города | Гайд по атмосферным локациям Минска20.10.2024
Первый маршрут трамвая в Минске | День матери13.10.2024
День учителя | Туристические маршруты для прогулок по Минску | Тизер о Минске06.10.2024
День машиностроителя | Новый детский сад | Спортивные локации, отрытые для всех любителей спорта29.09.2024
Всемирный день без автомобиля | Новые зеленые локации Минска23.09.2024