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Твой город | Актеры Театра белорусской армии | Релакс-локации Минска | Как выращивают тюльпаны?

23.02.2025

О самом важном в жизни Минска за 15 минут. Премьеры и мега-события - в проекте "Твой город". - Чем сегодня живёт легендарный театр белорусской армии Дом офицеров? - МТЗ и МАЗ: кто раскручивает "шестерёнки" экономики столицы и всей страны? - Весенний фокус - на тюльпаны и розы. Свежий ассортимент из Минского парниково-тепличного комбината - "Новости на ходу". Атмосферные и музыкальные перформансы Минска

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Твой город | Актеры Театра белорусской армии | Релакс-локации Минска | Как выращивают тюльпаны?

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