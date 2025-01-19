Твой город | Артезианская вода в Минске | Новые троллейбусы | Самые уютные уголки столицы
19.01.2025
О самом важном в жизни Минска за 15 минут. Премьеры и мега-события - в проекте "Твой город".
- Артезианская вода у каждого жителя столицы
- Коллектив Минского государственного колледжа искусств удостоен специальной премии Президента
- Новые троллейбусы уже можно встретить на дорогах столицы
- Самые уютные уголки столицы
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Твой город | Артезианская вода в Минске | Новые троллейбусы | Самые уютные уголки столицы
19.01.2025
Твой город | Международный выставочный центр | Дворец детей и молодёжи | Репертуар Большого театра
12.01.2025
Твой город | Новые станции метро | Символ года | Рождественские мастерские
05.01.2025
Твой город | Новогодние ярмарки | Подарки Минску | Дни Москвы в Минске
29.12.2024
Твой город | Новые авиа-направления в Китай | Подборка самых популярных точек Минска
22.12.2024
Твой город | Как украсили Минск к Новому году | Загадки столичных домов | Елочные базары
15.12.2024
Обновления в Минском метрополитене | Сотрудничество с Казанью |Новогодние локации