Твой город | Артезианская вода в Минске | Новые троллейбусы | Самые уютные уголки столицы 19.01.2025

О самом важном в жизни Минска за 15 минут. Премьеры и мега-события - в проекте "Твой город". - Артезианская вода у каждого жителя столицы - Коллектив Минского государственного колледжа искусств удостоен специальной премии Президента - Новые троллейбусы уже можно встретить на дорогах столицы - Самые уютные уголки столицы